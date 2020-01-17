Бавария не отпустит Боатенга зимой

«Бавария» хочет сохранить в своем составе опытного защитника Жерома Боатенга.

Напомним, что футболист хочет покинуть клуб, также игрока активно пытается подписать лондонский «Арсенал». Но, как сообщает немецкая пресса, мюнхенцы не будут продавать игрока в январе, а рассмотрят предложения летом.

В текущем сезоне защитник провел за «Баварию» 15 матчей во всех турнирах, из них 9 — в чемпионате Германии.

Ориентировочная стоимость Боатенга составляет €15 миллионов. Контракт игрока с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2021-го года.