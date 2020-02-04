Вест Хэм урежет зарплату игрокам на 50% в случае вылета из АПЛ

Руководство «Вест Хэма», за который играет Андрей Ярмоленко, урежет на 50% зарплаты всем футболистам, если команда вылетит из АПЛ.

Это связано с необходимостью обеспечения финансовой стабильности клуба, которые понесет серьезные денежные потери в случае вылета из АПЛ.

После 25 туров «Вест Хэм» идет 18-м в турнирной таблице АПЛ, отставая от спасительного 17-го места на одно очко.

Ранее стало известно, когда Ярмоленко сможет вернуться в игру.