Вест Хэм урежет зарплату игрокам на 50% в случае вылета из АПЛ

Руководство «Вест Хэма», за который играет Андрей Ярмоленко, урежет на 50% зарплаты всем футболистам, если команда вылетит из АПЛ.
Это связано с необходимостью обеспечения финансовой стабильности клуба, которые понесет серьезные денежные потери в случае вылета из АПЛ.
После 25 туров «Вест Хэм» идет 18-м в турнирной таблице АПЛ, отставая от спасительного 17-го места на одно очко.
Ранее стало известно, когда Ярмоленко сможет вернуться в игру.
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Источник — Daily Mail
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