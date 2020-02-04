Вест Хэм урежет зарплату игрокам на 50% в случае вылета из АПЛ

Команда Андрея Ярмоленко борется за выживание в АПЛ

  • 04.02.2020 15:41
  • 1952 просмотра
  • 3 комментария
Вест Хэм урежет зарплату игрокам на 50% в случае вылета из АПЛ
© ФК Вест Хэм. Андрей Ярмоленко

Руководство «Вест Хэма», за который играет Андрей Ярмоленко, урежет на 50% зарплаты всем футболистам, если команда вылетит из АПЛ.

Это связано с необходимостью обеспечения финансовой стабильности клуба, которые понесет серьезные денежные потери в случае вылета из АПЛ.

После 25 туров «Вест Хэм» идет 18-м в турнирной таблице АПЛ, отставая от спасительного 17-го места на одно очко.

Ранее стало известно, когда Ярмоленко сможет вернуться в игру.

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Источник — Daily Mail

(4 голоса)

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Комментарии
    u6464u
    online
      u6464u, 04.02.2020 16:32
    0
    я тоже не понял как,если на руках контракты, Андрюше пофиг до лета 2022,а там и на пенсию можно
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    ihor7003
      ihor7003, 04.02.2020 15:51
    -1
    Если в договорах не указано, то как они это сделают????
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    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 04.02.2020 15:46
    0
    Ярмоленко по, он всё-равно в случае вылета уйдёт в Турцию бабло косить.
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    u6464u
    online
      u6464u, 04.02.2020 16:32
    0
    я тоже не понял как,если на руках контракты, Андрюше пофиг до лета 2022,а там и на пенсию можно
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 04.02.2020 15:46
    0
    Ярмоленко по, он всё-равно в случае вылета уйдёт в Турцию бабло косить.
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