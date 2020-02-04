ФОТО. К Кубку Федерации готовы. Сборная Украины на официальном ужине

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась фотографией сборной Украины с официального ужина перед Кубком Федерации, который пройдет в Таллине с 5-го по 7-е февраля.
В составе сборной Украины, которая попала в подгруппу А, выступят Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Марта Костюк и Катарина Завацкая. Капитан сборной Украины – Михаил Филима.
Первый матч на турнире сборная Украины проведет 6 февраля против Болгарии. На следующий день нашу команду ждет встреча с Хорватией.
Напомним, что в группе B сыграют Италия, Эстония, Австрия и Греция.
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Источник — Sport.ua
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