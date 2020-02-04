ФОТО. К Кубку Федерации готовы. Сборная Украины на официальном ужине

Наша команда сыграет сильнейшим составом

  • 04.02.2020 14:10
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ФОТО. К Кубку Федерации готовы. Сборная Украины на официальном ужине
© ФТУ

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась фотографией сборной Украины с официального ужина перед Кубком Федерации, который пройдет в Таллине с 5-го по 7-е февраля.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Your team Ukraine 💙💛

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

 

В составе сборной Украины, которая попала в подгруппу А, выступят Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Марта Костюк и Катарина Завацкая. Капитан сборной Украины – Михаил Филима.

Первый матч на турнире сборная Украины проведет 6 февраля против Болгарии. На следующий день нашу команду ждет встреча с Хорватией.

Напомним, что в группе B сыграют Италия, Эстония, Австрия и Греция.

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Источник — Sport.ua

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