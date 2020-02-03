ФОТО. Сборная Украины готовится к матчу Кубка Федерации

Украинские теннисистки провели тренировку в Таллинне

  • 03.02.2020 18:35
  • 2552 просмотра
  • 3 комментария
ФОТО. Сборная Украины готовится к матчу Кубка Федерации
© ФТУ. Катарина Завацкая

В понедельник, 3-го февраля, женская национальная сборная Украины по теннису провела тренировку на кортах Tallinnk Tennis Center в полном составе. С самого утра на втором корте отработали Элина Свитолина и Леся Цуренко.

После них, но уже на пятом корте, тренировались Даяна Ястремская и Катарина Завацкая. А потом на четвертом корте появились Элина Свитолина и Марта Костюк.

Заявленной ранее Екатерины Козловой не будет из-за травмы.

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Источник — Федерация тенниса Украины

(1 голос)

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Комментарии
    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 03.02.2020 20:25
    0
    Надеюсь в таком составе будем чаще видеть нашу сборную. Тогда у нас будут все шансы подняться в элиту.
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    Антон Корзун
      Антон Корзун, 03.02.2020 19:28
    -1
    Більше найка Світоліній !!!!!!!!
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    ihor7003
      ihor7003, 03.02.2020 19:08
    0
    Плохо что нет хотя бы одной из сестер Киченок для игры в паре!!!!!!!!
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    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 03.02.2020 20:25
    0
    Надеюсь в таком составе будем чаще видеть нашу сборную. Тогда у нас будут все шансы подняться в элиту.
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 03.02.2020 19:08
    0
    Плохо что нет хотя бы одной из сестер Киченок для игры в паре!!!!!!!!
    Ссылка
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