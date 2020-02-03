ФОТО. Сборная Украины готовится к матчу Кубка Федерации

В понедельник, 3-го февраля, женская национальная сборная Украины по теннису провела тренировку на кортах Tallinnk Tennis Center в полном составе. С самого утра на втором корте отработали Элина Свитолина и Леся Цуренко.

После них, но уже на пятом корте, тренировались Даяна Ястремская и Катарина Завацкая. А потом на четвертом корте появились Элина Свитолина и Марта Костюк.

Заявленной ранее Екатерины Козловой не будет из-за травмы.