ФОТО. Сборная Украины готовится к матчу Кубка Федерации

В понедельник, 3-го февраля, женская национальная сборная Украины по теннису провела тренировку на кортах Tallinnk Tennis Center в полном составе. С самого утра на втором корте отработали Элина Свитолина и Леся Цуренко.
После них, но уже на пятом корте, тренировались Даяна Ястремская и Катарина Завацкая. А потом на четвертом корте появились Элина Свитолина и Марта Костюк.
Заявленной ранее Екатерины Козловой не будет из-за травмы.
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Источник — Федерация тенниса Украины
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