Орест ЛЕБЕДЕНКО: «В Луго играл мало, но все равно стал сильнее»

Подопечные Висенте Гомеса сейчас работают на втором турецком сборе и потихоньку усиливаются. Последним новичком «Олимпика» стал левый защитник Орест Лебеденко, до этого выступавший в испанской Сегунде, защищая цвета «Луго».

— Орест, уехать из Испании, было твоим желанием?

— Я не имел особой практики в «Луго», поэтому мы приняли общее решение, что мне лучше пойти в аренду, чтобы больше играть. Был не один вариант продолжения карьеры, но «Олимпик» стал наиболее конкретным в этом плане.

— Почему не получилось с первого захода заиграть в Испании?

— Это футбол. Возможно, я недорабатывал до требований наставника. Хотя на тот момент, думаю, отдавал всего себя, чтобы получить доверие от тренера. Может, сказалось и то, что я был самым молодым в команде, где-то не хватило опыта. Да, играл я мало, но я не делаю из этого трагедии. Наверное, так должно было быть. Хотя по себе чувствую, что за прошедший год я стал сильнее. Теперь буду стараться доказать, что готов выходить на поле в составе «Олимпика».

— В «Луго» ты уступил место своему соотечественнику и конкуренту на левом фланге обороны Василию Кравцу…

— (Улыбается.) Если смотреть поверхностно, то так и есть. Хотя на самом деле, разговоры о том, что я уйду в аренду, были еще до открытия трансферного окна.

— Ты сказал, что за прошедший год стал сильнее…

— Безусловно. В «Луго» я многому научился в плане тактики, там этому компоненту уделяют очень большое внимание. Ритм игры — сумасшедший, без хорошей физической готовности здесь ты не конкурент.

— «Луго» сейчас борется за выживание в Сегунде. Тяжело будет удержаться?

— Там непрогнозируемый чемпионат, каждый матч словно последний. После первого круга «Депортиво», казалось, будет явным аутсайдером, но команда за несколько туров вылезла из этой зоны. Желаю, чтобы как минимум такой рывок получился и у «Луго», буду за них переживать.



ФК Луго

— У «Олимпика» стоит задача попасть в первую шестерку?

— Думаю, да. И шансы, считаю, у команды неплохие.

— Уже пообщался с наставником команды?

— Пока только в рабочем режиме. Мне объясняли тактические перестроения коллектива, правильность перемещений на поле. Я ведь только приехал и очень устал от перелетов.

— Из Испании в Турцию нет прямых рейсов?

— Все дело в том, что у нас есть собака, которую перевезти в самолете еще та проблема, если не хочешь сдавать животное в багаж. Не все авиакомпании соглашаются пускать в салон собаку, даже, если она и маленькая. Так вот из-за этой проблемы нам сначала пришлось лететь в Киев. Там с животным осталась моя девушка, а сам я полетел в Турцию. Дорога в общей сложности заняла около 30 часов.

— В «Олимпике» у тебя много знакомых?

— Да, конечно. По «Карпатам» знаю Назара Вербного, Тараса Завийского, Павла Ксенза, по сборной — Андрея Кравчука, Игоря Снурницына.

— Игровая практика в «Олимпике» может приблизить тебя к молодежной сборной…

— Надеюсь на это. Хотя право играть за «Олимпик», еще нужно заслужить. Я очень хочу выступать за молодежную сборную Украины, но прекрасно понимаю и тренеров, которым нет смысла вызывать футболиста, сыгравшего за год в шести официальных поединках.

— Шансов пробиться на Евро-2021 (U-21) у «сине-желтых» мало?

— Я бы не был столь категоричен. Главное, верить в успех. Команда может выиграть оставшиеся матчи, поэтому сборную Украины еще рано списывать со счетов.

Сергей БОЙЧЕНКО