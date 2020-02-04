Хавбек сборной Нидерландов получил травму

Хавбек амстердамского «Аякса» и национальной сборной Нидерландов Квинси Промес получил повреждение в матче 21-го тура чемпионата Нидерландов против ПСВ (1:0).
У 28-летнего футболиста диагностирована травма подколенного сухожилия. Хавбек пропустит ближайшие несколько недель.
Ранее сообщалось, что форвард сборной Нидерландов из-за травмы рискует не поехать на Евро-2020.
Напомним, сборная Нидерландов является соперником Украины по групповому раунду Евро-2020.
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Источник — ФК Аякс
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