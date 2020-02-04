Мэддисон продлит контракт с Лестером в феврале

Хавбек «Лестера» Джеймс Мэддисон продолжит выступать за клуб. По данным источника, переговоры между сторонами о продлении контракта находятся в продвинутой стадии.

Ожидается, что новое соглашение будет подписано после перерыва в чемпионате Англии, который завершится 14 февраля. Договор будет рассчитан на несколько лет, зарплата 23-летнего англичанина значительно вырастет.

Отметим, что в этом сезоне Мэддисон провел 24 матча в АПЛ, забил 6 мячей и сделал 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» включился в борьбу за Мэддисона.