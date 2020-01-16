Арсенал включился в борьбу за Мэддисона

«Арсенал» намерен усилить свой состав полузащитником «Лестера» Джеймсом Мэддисоном. Как сообщает Daily Express, игрока хочет видеть в составе наставник «канониров» Микель Артета.
Также игрока намерен приобрести «Манчестер Юнайтед».
В этом сезоне Мэддисон провел 18 матчей за «Лестер» в АПЛ, забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи. Нынешнее соглашение Мэддисона с клубом рассчитано до 2023 года.
Ранее сообщалось, что «Ман Юнайтед» предложит за Мэддисона 90 млн евро.
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Источник — Daily Express
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