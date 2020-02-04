Мората травмировался в матче с Реалом

Форвард «Атлетико» может пропустить противостояние с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 04.02.2020 11:39
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Мората травмировался в матче с Реалом
© Twitter FUJANJA. Альваро Мората

27-летний форвард мадридского «Атлетико» Альваро Мората травмировался в поединке 22-го тура чемпионата Испании против мадридского «Реала» (0:1).

В результате медосмотра у испанца была диагностирована мышечная травма правой ноги. Таким образом, Мората может не сыграть с «Ливерпулем» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Отметим, что в этом сезоне Мората принял участие в 19 матчах чемпионата Испании, забил 7 голов и сделал 1 ассист.

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Источник — ФК Атлетико Мадрид

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