Мората травмировался в матче с Реалом

27-летний форвард мадридского «Атлетико» Альваро Мората травмировался в поединке 22-го тура чемпионата Испании против мадридского «Реала» (0:1).
В результате медосмотра у испанца была диагностирована мышечная травма правой ноги. Таким образом, Мората может не сыграть с «Ливерпулем» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Отметим, что в этом сезоне Мората принял участие в 19 матчах чемпионата Испании, забил 7 голов и сделал 1 ассист.
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Источник — ФК Атлетико Мадрид
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