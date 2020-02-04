Дембеле выбыл на две недели из-за травмы

Французский хавбек каталонской «Барселоны» Усман Дембеле пропустит минимум две недели из-за повреждения мышцы бедра, которое он получил на вчерашней тренировке.

Дембеле находился на финальной стадии восстановления после своей предыдущей травмы. 27 ноября 22-летний полузащитник получил разрыв мышцы бицепса бедра.

Отметим, что в этом сезоне Дембеле провел 5 матчей в чемпионате Испании, отметился одним голом.

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