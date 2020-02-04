Где смотреть онлайн товарищеский матч Шахтер — Македония ГП

В среду, 5-го февраля, донецкий «Шахтер» проведет очередной товарищеский матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Соперником «горняков» станет македонский клуб «Македония ГП».

Стартовый свисток матча прозвучит в 10:30 по киевскому времени. В прямой трансляции поединок смогут посмотреть все зарегистрированные пользователи официального сайта «Шахтера».

ФК «Македония Герче Петров» основан в 1932-м году и представляет столицу Северной Македонии Скопье. В истории чемпионата страны 27 сезонов, и 17 из них клуб провел в Высшей лиге. Главный успех клуба по времени совпал с триумфом «Шахтера» в Кубке УЕФА: в мае 2009-го года в первый и единственный раз команда выиграла чемпионат.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Шахтер» — «Македония ГП».