Стало известно, почему Динамо отправило Кадара в дубль

Киевский клуб надеется продать футболиста этой зимой

  • 04.02.2020 07:38
  • 9160 просмотров
  • 7 комментариев
Стало известно, почему Динамо отправило Кадара в дубль
© ФК Динамо Киев. Тамаш Кадар

29-летний венгерский защитник киевского «Динамо» Тамаш Кадар был переведен в дубль команды.

«Перевод Кадара в молодежную команду. Здесь не нужно искать скандал или конфликт. Не забывайте об открытом трансферном окне, и где именно оно еще открыто», — прокомментировал ситуацию телеграм-канал «Динамо Inside».

Во многих странах Европы трансферный рынок еще открыт. В Украине трансферное окно закрывается 28-го февраля.

В текущем сезоне Кадар провел за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Контракт Тамаша с киевским клубом рассчитан до лета 2023-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €4,5 миллиона.

В активе Кадара 57 матчей в составе сборной Венгрии, где он забил один мяч.

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Источник — Telegram

(25 голосов)

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Комментарии
    Zport.
      Zport., 04.02.2020 08:56
    -1
    Dfs2262ar, 04.02.2020 08:22
    Суркис продолжает экономить на зп))) Но так можно и ниже тройки свалиться)))
    Ты думаешь, что если игрока отправить в в дубль, то ему платить меньше нужно будет
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    axylinam
    axylinam, 04.02.2020 08:42
    -1
    Очередная аренда и разгрузка зарплатной ведомости
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    Ruslan Bojchuk
      Ruslan Bojchuk, 04.02.2020 08:24
    +2
    спорт юа обьявило не гласную войну Кадару? все статьи за Кадара только в негативном тоне.
    Ссылка
    Ruslan Bojchuk
      Ruslan Bojchuk, 04.02.2020 08:24
    +2
    спорт юа обьявило не гласную войну Кадару? все статьи за Кадара только в негативном тоне.
    Ссылка
    Dfs2262ar
    online
      Dfs2262ar, 04.02.2020 08:22
    +2
    Суркис продолжает экономить на зп))) Но так можно и ниже тройки свалиться)))
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 04.02.2020 08:09
    -6
    umnuy, 04.02.2020 07:49
    Я думал он конспекты уронил со стола
    А есть чем думать?)
    Ссылка
    umnuy
      umnuy, 04.02.2020 07:49
    +4
    Я думал он конспекты уронил со стола
    Ссылка
    umnuy
      umnuy, 04.02.2020 07:49
    +4
    Я думал он конспекты уронил со стола
    Ссылка
    Ruslan Bojchuk
      Ruslan Bojchuk, 04.02.2020 08:24
    +2
    спорт юа обьявило не гласную войну Кадару? все статьи за Кадара только в негативном тоне.
    Ссылка
    Ruslan Bojchuk
      Ruslan Bojchuk, 04.02.2020 08:24
    +2
    спорт юа обьявило не гласную войну Кадару? все статьи за Кадара только в негативном тоне.
    Ссылка
    Dfs2262ar
    online
      Dfs2262ar, 04.02.2020 08:22
    +2
    Суркис продолжает экономить на зп))) Но так можно и ниже тройки свалиться)))
    Ссылка
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