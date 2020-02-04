Стало известно, почему Динамо отправило Кадара в дубль

29-летний венгерский защитник киевского «Динамо» Тамаш Кадар был переведен в дубль команды.

«Перевод Кадара в молодежную команду. Здесь не нужно искать скандал или конфликт. Не забывайте об открытом трансферном окне, и где именно оно еще открыто», — прокомментировал ситуацию телеграм-канал «Динамо Inside».

Во многих странах Европы трансферный рынок еще открыт. В Украине трансферное окно закрывается 28-го февраля.

В текущем сезоне Кадар провел за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Контракт Тамаша с киевским клубом рассчитан до лета 2023-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €4,5 миллиона.

В активе Кадара 57 матчей в составе сборной Венгрии, где он забил один мяч.