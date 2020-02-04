Александр СИРОТА: «Второй сбор проходит легче, чем первый»

Футболист «Динамо» рассказал о подготовке ко второй части сезона

  • 04.02.2020 07:09
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Александр СИРОТА: «Второй сбор проходит легче, чем первый»
© ФК Динамо Киев. Александр Сирота

Защитник киевского «Динамо» Александр Сирота рассказал о подготовке ко второй части сезона.

«Настроение отличное, в том числе благодаря Виталию Кулыбе (тренеру по физической подготовке. — прим. ред.). Когда такие веселые упражнения в начале тренировки, то на занятии всегда есть настроение.

Сначала мы делали квадрат на половину поля в два касания, чтобы быстрее думать. А потом — играли в футбол, одна команда в меньшинстве защищала большие ворота, а вторая, в которой было на игрока больше, атаковала. Это нужно, чтобы первая команда сразу вступала в прессинг и накрывала соперников, а вторая - разыгрывала мяч и начинала атаки. К тому же, в маленькие ворота нужно было забить в одно касание после перевода мяча с фланга на фланг.

Тренеры дают нам беговую работу, сегодня на первой тренировке был тест «йо-йо», на второй тренировке также бегали. Тест «йо-йо», конечно, дался сложно. Выполняю его в четвертый раз, и сейчас я показал свой лучший результат.

Второй сбор проходит легче, чем первый, потому что мы имеем меньше беговой работы, а больше работаем с мячом. Это гораздо приятнее. Ждем ближайшего контрольного матча, до которого осталось два дня», — отметил Сирота.

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Источник — ФК Динамо Киев

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