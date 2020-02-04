Лука ЙОВИЧ: «Я недоволен своим сезоном в Реале. Я могу лучше»

Форвард Лука Йович, который летом 2019 перешел в «Реал», высказался о своей игре за мадридский клуб.

Серб забил лишь 1 мяч за 21 матч в футболке королевского клуба.

«Честно говоря, я недоволен сезоном, потому что знаю, что могу действовать лучше. Иногда смотрю свои прошлогодние игры и думаю: «Что случилось?» Здесь огромное давление, в данный момент безуспешно борюсь. Но надеюсь, что ситуация изменится. Убежден, что у меня все получится», - сказал Йович.

Ранее Луку Йовича поддержал главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.