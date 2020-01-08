Зидан поддержал Луку Йовича

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался об игре сербского нападающего Луки Йовича.
«Йовичу нужно сохранять спокойствие, он учится. Это футболист, который хочет многому научиться. Он очень хорош. Йович в будущем забьет много голов. Мы сделали ставку на него. В его отношении нужно быть спокойными», - сказал Зидан.
В этом сезоне Йович забил всего 1 мяч в 15 матчах за «Реал».
Ранее сообщалось, что «Реал» готов отдать Йовича за Вернера.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Marca
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.