Тухель прокомментировал свой конфликт с Мбаппе

Форвард оказался недоволен тем, что его заменили в матче чемпионата Франции

  • 04.02.2020 02:15
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Тухель прокомментировал свой конфликт с Мбаппе
© as.com

Наставник ПСЖ Томас Тухель высказался о конфликтной ситуации со звездным форвардом Килианом Мбаппе, которая случилась во время матча 22-го тура чемпионата Франции с «Монпелье» (5:0).

«Между мной и Мбаппе нет ничего личного. То, что произошло, было между игроком, который недоволен заменой, и тренером, который посчитал, что данное действие необходимо», - сказал Тухель.

Ранее спортивный директор ПСЖ Леонардо провел беседу с Мбаппе.

Это уже не первый раз, когда Килиана меняют в середине второго тайма и игрок высказывает недовольство.

Любопытно, что сам Мбаппе ранее не скрывал, что летом может сменить команду, а клуб пока безуспешно пытается продлить контракт.

 

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Источник — Goal.com

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