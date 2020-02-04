Тухель прокомментировал свой конфликт с Мбаппе

Наставник ПСЖ Томас Тухель высказался о конфликтной ситуации со звездным форвардом Килианом Мбаппе, которая случилась во время матча 22-го тура чемпионата Франции с «Монпелье» (5:0).

«Между мной и Мбаппе нет ничего личного. То, что произошло, было между игроком, который недоволен заменой, и тренером, который посчитал, что данное действие необходимо», - сказал Тухель.

Ранее спортивный директор ПСЖ Леонардо провел беседу с Мбаппе.

Это уже не первый раз, когда Килиана меняют в середине второго тайма и игрок высказывает недовольство.

Любопытно, что сам Мбаппе ранее не скрывал, что летом может сменить команду, а клуб пока безуспешно пытается продлить контракт.