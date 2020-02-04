Тухель прокомментировал свой конфликт с Мбаппе

Наставник ПСЖ Томас Тухель высказался о конфликтной ситуации со звездным форвардом Килианом Мбаппе, которая случилась во время матча 22-го тура чемпионата Франции с «Монпелье» (5:0).
«Между мной и Мбаппе нет ничего личного. То, что произошло, было между игроком, который недоволен заменой, и тренером, который посчитал, что данное действие необходимо», - сказал Тухель.
Ранее спортивный директор ПСЖ Леонардо провел беседу с Мбаппе.
Это уже не первый раз, когда Килиана меняют в середине второго тайма и игрок высказывает недовольство.
Любопытно, что сам Мбаппе ранее не скрывал, что летом может сменить команду, а клуб пока безуспешно пытается продлить контракт.
Источник — Goal.com
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