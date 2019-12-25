ПСЖ готовит для Мбаппе новый «антимадридский» контракт

Игрока не хотят отпускать в Испанию

  • 25.12.2019 16:11
  • 1756 просмотров
  • 2 комментария
ПСЖ готовит для Мбаппе новый «антимадридский» контракт
© AS

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе ранее делал заявления о возможном уходе из команды в более сильный чемпионат, а главным претендентом на игрока называют «Реал».

По информации Le Parisien, руководство ПСЖ готовит для Мбаппе новый контракт с невероятными условиями по зарплате, чтобы удержать ведущего игрока. В СМИ контракт даже называют «антимадридским».

Нынешнее соглашение француза истекает в 2022 году, но клуб хочет на длительный срок удержать футболиста от переезда в Мадрид.

Перед стартом нынешнего сезона Мбаппе обещал, что точно проведет его в Париже, а дальше будет смотреть по ситуации.

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Источник — Le Parisien

(9 голосов)

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Комментарии
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 25.12.2019 16:51
    0
    Для карьерного роста, стоило бы перейти в Реал. Реал это клуб с величайшей футбольной историей. Это легендарный Клуб, который выиграл всё на свете, все возможное трофеи и кубки. И если есть возможность перейти в королевский клуб, то глупо этой возможностью пренебрегать. Я уверен, что Мбаппе в Реале будет на ведущих ролях, настоящим лидером команды. Да, и если он хочет выиграть золотой мяч, то тем более нужно в Реал переходить!
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 25.12.2019 16:47
    0
    А что если подпишет и разленится?
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    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 25.12.2019 16:51
    0
    Для карьерного роста, стоило бы перейти в Реал. Реал это клуб с величайшей футбольной историей. Это легендарный Клуб, который выиграл всё на свете, все возможное трофеи и кубки. И если есть возможность перейти в королевский клуб, то глупо этой возможностью пренебрегать. Я уверен, что Мбаппе в Реале будет на ведущих ролях, настоящим лидером команды. Да, и если он хочет выиграть золотой мяч, то тем более нужно в Реал переходить!
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 25.12.2019 16:47
    0
    А что если подпишет и разленится?
    Ссылка
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