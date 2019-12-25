ПСЖ готовит для Мбаппе новый «антимадридский» контракт

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе ранее делал заявления о возможном уходе из команды в более сильный чемпионат, а главным претендентом на игрока называют «Реал».



По информации Le Parisien, руководство ПСЖ готовит для Мбаппе новый контракт с невероятными условиями по зарплате, чтобы удержать ведущего игрока. В СМИ контракт даже называют «антимадридским».



Нынешнее соглашение француза истекает в 2022 году, но клуб хочет на длительный срок удержать футболиста от переезда в Мадрид.



Перед стартом нынешнего сезона Мбаппе обещал, что точно проведет его в Париже, а дальше будет смотреть по ситуации.