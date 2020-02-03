Егише МЕЛИКЯН: «Футболистам немного трудно. Так и должно быть»

Сегодня «Львов» в контрольном матче на сборе в Турции сыграл вничью с сербской «Войводиной» - 0:0.

Наставник «Львова» Егише Меликян поделился впечатлениями от матча:

- Егише Меликович, как оцените игру команды в первом матче на сборах?

- Как для первого матча на сборах - результат очень хороший. Но в этой игре я увидел над этим нам еще предстоит работать. Поэтому нас ждет еще немало работы впереди. Есть ошибки, над которым надо работать, которые надо исправлять, чтобы избежать в дальнейшем.

Но также я увидел, что футболисты стараются, пытаются выполнять те тренерские установки, над которыми мы работаем на сборах. Но стоит отметить и уровень соперника. Не всё удавалось из-за их игру. Но это позволит нам лучше подготовиться к матчам чемпионата.

- Не было у футболистов «тяжелых ног»? Ведь до этого команда имела по две тренировки в день.

- Да, во время игры было видно, что футболистам немного трудно. Но так и должно быть. Если бы им было легко, то это означало бы, что мы в нашей подготовке делаем что-то не так. В этой игре и не стоит ожидать увидеть свежести, динамики. Футболисты постоянно тренируются, закладывается их физическая форма на весь год. Поэтому для таких матчей это обычное явление.

- Как вы оцените новичков команды?

- Пока рано делать выводы. Ведь некоторые недавно присоединился к нашей команде. А есть и те, кто только переехал в Украину. Им надо дать время на акклиматизацию. Но я вижу положительные моменты. Новые игроки пытаются поскорее влиться в коллектив, принять игру команды, которую исповедует наш тренерский штаб.

- Какие дальнейшие планы команды?

- Во вторник, 4 февраля, будет только одна тренировка. Те же игроки, которые играли против «Воеводины», будут проходить восстановительные процедуры. Вечером всех ожидает тактическая подготовка. На следующий матч 5 февраля выйдет те игроки, которые не попали в стартовый состав на первую игру. Я хочу, чтобы все футболисты получили игровую практику на сборе. Чтобы каждый получил возможность показать на что он способен. У нас нет такого, что есть первый состав, и есть второй. Тренерский штаб отталкивается от того, кто как себя проявляет на тренировках и играх.