ВИДЕО. Шевченко посетил тренировочный лагерь Динамо

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вместе со своими ассистентами посетил тренировочный лагерь «Динамо» на сборах в Турции.
Наставник сборной Украины хочет вживую понаблюдать за кандидатами в национальную команду. Также тренеры сборной планируют посетить контрольный матч «Динамо» против словенской «Олимпии», который состоится в среду, 5 февраля.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.