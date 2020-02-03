ВИДЕО. Шевченко посетил тренировочный лагерь Динамо

Киевляне готовятся ко второй половине сезона в Турции

  • 03.02.2020 22:52
  • 1563 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Шевченко посетил тренировочный лагерь Динамо
© ФК Динамо Киев

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вместе со своими ассистентами посетил тренировочный лагерь «Динамо» на сборах в Турции.

Наставник сборной Украины хочет вживую понаблюдать за кандидатами в национальную команду. Также тренеры сборной планируют посетить контрольный матч «Динамо» против словенской «Олимпии», который состоится в среду, 5 февраля.

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Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

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Комментарии
    ihor7003
      ihor7003, 03.02.2020 23:11
    0
    Все так очень позитивнинько! Цитаишвили в первой команде? Писали ж что он в Ю 19
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 03.02.2020 23:11
    0
    Все так очень позитивнинько! Цитаишвили в первой команде? Писали ж что он в Ю 19
    Ссылка
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