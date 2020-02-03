Луиш КАШТРУ: «У нас очень сбалансированная команда»

Наставник «Шахтера» не планирует выходить на трансферный рынок

  • 03.02.2020 22:18
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Луиш КАШТРУ: «У нас очень сбалансированная команда»
© shakhtar.com

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру заявил, что доволен комплектацией команды:

«У нас очень сбалансированная команда: на всех позициях и звеньях — защите, полузащите и атаке — у нас игроки высокого уровня, игроки национальных сборных. Если никто из наших футболистов в срочном порядке не покинет клуб, то трансферов у нас не будет. Мне нравятся те игроки, которые есть в моем распоряжении.

Не забывайте, что с нами на сборах Игорь Кирюханцев и Владислав Вакула. Мы смотрим на них, на их работу и интенсивность. У них будет время в товарищеских матчах, где они смогут показать, чего стоят. Давайте подождем, чтобы мы смогли сложить мнение об этих футболистах».

Вчера «Шахтер» отправился на второй зимний сбор в Турцию.

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Источник — Футбольный формат

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