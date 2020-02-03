Капитан Интера Ханданович может пропустить 3-4 недели

Капитан «Интера» Самир Ханданович пропускал вчерашний матч 22-го тура Серии А против «Удинезе» (победа 2:0) из-за травмы.

Сегодня стало известно, что Ханданович сломал мизинец руки. В течение недели капитан «Интера» будет работать с персональным тренером, чтобы попытаться восстановиться к Дерби против «Милана», которое состоится в воскресенье, 9 февраля.

Однако существует вероятность того, что Ханданович пропустит от 3 до 4 недель, и пропустит также матч против «Лацио» в Серии А, поединки против «Наполи» в полуфинале Кубка Италии и первый матч против «Лудорогца» в 1/16 финала Лиги Европы.