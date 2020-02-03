Капитан Интера Ханданович может пропустить 3-4 недели

Словенский вратарь сломал палец руки

  • 03.02.2020 22:04
  • 159 просмотров
  • 0 комментариев
Капитан Интера Ханданович может пропустить 3-4 недели
© ФК Интер. Самир Ханданович

Капитан «Интера» Самир Ханданович пропускал вчерашний матч 22-го тура Серии А против «Удинезе» (победа 2:0) из-за травмы.

Сегодня стало известно, что Ханданович сломал мизинец руки. В течение недели капитан «Интера» будет работать с персональным тренером, чтобы попытаться восстановиться к Дерби против «Милана», которое состоится в воскресенье, 9 февраля.

Однако существует вероятность того, что Ханданович пропустит от 3 до 4 недель, и пропустит также матч против «Лацио» в Серии А, поединки против «Наполи» в полуфинале Кубка Италии и первый матч против «Лудорогца» в 1/16 финала Лиги Европы.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Интер

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности