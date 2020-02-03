Маркос АНТОНИО: «На сборах все очень важно»

Игрок «Шахтера» прокомментировал подготовку ко второй части сезона

  • 03.02.2020 20:51
  • 390 просмотров
  • 0 комментариев
Маркос АНТОНИО: «На сборах все очень важно»
© ФК Шахтер Донецк. Маркос Антонио

Футболист «Шахтера» Маркос Антонио рассказал о подготовке ко второй части сезона.

«На сборах все очень важно. Каждый день у нас интенсивные тренировки, а контрольные матчи помогают лучше подготавливаться в части тактики. Тренер постоянно варьирует наши тактические построения и объясняет то, как мы будем действовать в официальных поединках. Лично я чувствую себя хорошо и надеюсь, когда начнется официальная часть сезона, мы будем полностью готовы. Если Мистер доверит мне место на поле, я буду помогать команде всем, чем смогу», — отметил Антонио.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности