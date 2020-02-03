Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «На втором сборе будем наигрывать тактические схемы»

Вчера «Динамо» отправилось на второй тренировочный сбор в Турцию. Наставник команды Алексей Михайличенко рассказал о задачах на второй сбор:
«Второй сбор, конечно, будет отличаться от первого. На предыдущем сборе и в Киеве мы больше закладывали функциональную готовность, а на втором уже будем наигрывать какие-то тактические схемы и расширенный основной состав.
Я не считаю, что основной состав — это 11 человек. Это минимум 16-18 человек, с помощью которых можно варьировать разные тактические построения и схемы игры».
Источник — Футбольный формат
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Вспомнился жокей из ютуба «у меня с самого начала была какая то тактика и я ее придерживался»
Вспомнился жокей из ютуба «у меня с самого начала была какая то тактика и я ее придерживался»
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