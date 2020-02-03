Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «На втором сборе будем наигрывать тактические схемы»

Наставник «Динамо» - о планах на второй зимний сбор

  • 03.02.2020 20:54
  • 1156 просмотров
  • 3 комментария
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «На втором сборе будем наигрывать тактические схемы»
© ФК Кайрат. Алексей Михайличенко

Вчера «Динамо» отправилось на второй тренировочный сбор в Турцию. Наставник команды Алексей Михайличенко рассказал о задачах на второй сбор:

«Второй сбор, конечно, будет отличаться от первого. На предыдущем сборе и в Киеве мы больше закладывали функциональную готовность, а на втором уже будем наигрывать какие-то тактические схемы и расширенный основной состав.

Я не считаю, что основной состав — это 11 человек. Это минимум 16-18 человек, с помощью которых можно варьировать разные тактические построения и схемы игры».

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Источник — Футбольный формат

(3 голоса)

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Комментарии
    shevsen
      shevsen, 03.02.2020 21:56
    -1
    Сергей Михайлович, 03.02.2020 21:32
    Куда делся Цыганков?Кто-то знает что случилось.
    Травма... На втором сборе должен быть...
    Ссылка
    Сергей Михайлович
      Сергей Михайлович, 03.02.2020 21:32
    -1
    Куда делся Цыганков?Кто-то знает что случилось.
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 03.02.2020 21:21
    +1
    «какие-то тактические схемы»
    Вспомнился жокей из ютуба «у меня с самого начала была какая то тактика и я ее придерживался»
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 03.02.2020 21:21
    +1
    «какие-то тактические схемы»
    Вспомнился жокей из ютуба «у меня с самого начала была какая то тактика и я ее придерживался»
    Ссылка
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