Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «На втором сборе будем наигрывать тактические схемы»

Вчера «Динамо» отправилось на второй тренировочный сбор в Турцию. Наставник команды Алексей Михайличенко рассказал о задачах на второй сбор:

«Второй сбор, конечно, будет отличаться от первого. На предыдущем сборе и в Киеве мы больше закладывали функциональную готовность, а на втором уже будем наигрывать какие-то тактические схемы и расширенный основной состав.

Я не считаю, что основной состав — это 11 человек. Это минимум 16-18 человек, с помощью которых можно варьировать разные тактические построения и схемы игры».