На второй сбор Динамо Михайличенко возьмет 23 игрока

По информации dynamo.kiev.ua, на второй сбор в Турции, который начнется в воскресенье, тренер «Динамо» Алексей Михайличенко возьмет 23 игрока.

В списке не окажется ряда игроков, которые были на первом сборе, однако сейчас отправились в состав «Динамо» U-19. Это Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко, Илья Забарный и Георгий Цитаишвили.

Не будет в списке и травмированного Ибрагима Каргбо.

Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Владислав Кучерук.

Защитники: Денис Попов, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Йосип Пиварич, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Александр Сирота.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Абдул Кадири, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Миккель Дуэлунд.

Нападающие: Фран Соль, Назарий Русин.

На сборе киевляне проведут 6 контрольных матчей. Сбор завершится 16-го февраля.