На второй сбор Динамо Михайличенко возьмет 23 игрока

В воскресенье команда отправится в Турцию

  • 01.02.2020 16:11
  • 2959 просмотров
  • 18 комментариев
На второй сбор Динамо Михайличенко возьмет 23 игрока
© fcdynamo.kiev.ua

По информации dynamo.kiev.ua, на второй сбор в Турции, который начнется в воскресенье, тренер «Динамо» Алексей Михайличенко возьмет 23 игрока.

В списке не окажется ряда игроков, которые были на первом сборе, однако сейчас отправились в состав «Динамо» U-19. Это Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко, Илья Забарный и Георгий Цитаишвили.

Не будет в списке и травмированного Ибрагима Каргбо.

Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Владислав Кучерук.

Защитники: Денис Попов, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Йосип Пиварич, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Александр Сирота.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Абдул Кадири, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Миккель Дуэлунд.

Нападающие: Фран Соль, Назарий Русин.

На сборе киевляне проведут 6 контрольных матчей. Сбор завершится 16-го февраля.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(15 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
      Trasher311987, 01.02.2020 17:04
    0
    zvalenok03, 01.02.2020 17:00
    Жаль не увидим как готовится динама к еврокубкам.
    У меня складывается впечатление что наоборот Динамо готовится к еврокубках а Шахтер к чемпионату, судя по командам на сборе.
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 01.02.2020 17:02
    0
    Evgene Boykinyuk, 01.02.2020 17:01
    читать это скучно, вот когда тебе отвечают это весело
    Ну реально ж написано.
    От этого ж ещё смешнее.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 01.02.2020 17:01
    0
    Trasher311987, 01.02.2020 17:00
    Вы реально не учили буквы?)))
    Для вас спорт.юа пишет же
    читать это скучно, вот когда тебе отвечают это весело
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 01.02.2020 17:00
    0
    Trasher311987, 01.02.2020 16:59
    Я вижу как готовятся аж 4 игры. Персиковые сборы.
    Жаль не увидим как готовится динама к еврокубкам.
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 01.02.2020 17:00
    0
    Kevko, 01.02.2020 16:46
    Цитаишвили - вне основного состава?
    Вы реально не учили буквы?)))
    Для вас спорт.юа пишет же
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 01.02.2020 16:59
    0
    zvalenok03, 01.02.2020 16:38
    Так шахта готовится играть с какой-то бенфикой и бороться за какой-то кубок ле. По мнению динамофила.
    А великая динама готовиться сразиться за крутое второе место средненького чемпионата и стать в нашем украинском болоте первой среди вторых.
    Я вижу как готовятся аж 4 игры. Персиковые сборы.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 01.02.2020 16:56
    0
    а ну да, у него там тоже проблемы что не сможет играть этот сезон.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 01.02.2020 16:55
    0
    ihor7003, 01.02.2020 16:52
    Каргбо и здорового нет смысла сейчас брать и наигрывать!!!!!!
    с головой дружишь?
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 01.02.2020 16:52
    0
    Каргбо и здорового нет смысла сейчас брать и наигрывать!!!!!!
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 01.02.2020 16:51
    0
    Kevko, 01.02.2020 16:46
    Цитаишвили - вне основного состава?
    Дуэлунд интереснее выглядит
    Ссылка
    Kevko
      Kevko, 01.02.2020 16:46
    0
    Цитаишвили - вне основного состава?
    Ссылка
    Martin Cristofer
      Martin Cristofer, 01.02.2020 16:43
    0
    Два форварда??? Мда
    Ссылка
    rugby1970
      rugby1970, 01.02.2020 16:39
    0
    "Тренер" возьмет 23 "игрока" Анекдот...
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 01.02.2020 16:38
    0
    Trasher311987, 01.02.2020 16:32
    Сравните плаксы 6 соперников для подготовки к чемпионату. А у вас 4 к Бенфике.
    Или вы уже сдались?
    Так шахта готовится играть с какой-то бенфикой и бороться за какой-то кубок ле. По мнению динамофила.
    А великая динама готовиться сразиться за крутое второе место средненького чемпионата и стать в нашем украинском болоте первой среди вторых.
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 01.02.2020 16:32
    -4
    Сравните плаксы 6 соперников для подготовки к чемпионату. А у вас 4 к Бенфике.
    Или вы уже сдались?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 01.02.2020 16:31
    -1
    NachoBarbero, 01.02.2020 16:25
    а где новые совы? Каргбо и Бенито
    1й травмировался, у второго что-то с доками.
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 01.02.2020 16:31
    +1
    NachoBarbero, 01.02.2020 16:25
    а где новые совы? Каргбо и Бенито
    Только заголовок читаете?))))
    Там же написано Каргбо травмирован.
    А Бенито ждёт разрешение для работы в Украине.
    Ссылка
    NachoBarbero
    NachoBarbero, 01.02.2020 16:25
    -2
    а где новые совы? Каргбо и Бенито
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 01.02.2020 16:31
    +1
    NachoBarbero, 01.02.2020 16:25
    а где новые совы? Каргбо и Бенито
    Только заголовок читаете?))))
    Там же написано Каргбо травмирован.
    А Бенито ждёт разрешение для работы в Украине.
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 01.02.2020 17:04
    0
    zvalenok03, 01.02.2020 17:00
    Жаль не увидим как готовится динама к еврокубкам.
    У меня складывается впечатление что наоборот Динамо готовится к еврокубках а Шахтер к чемпионату, судя по командам на сборе.
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 01.02.2020 17:02
    0
    Evgene Boykinyuk, 01.02.2020 17:01
    читать это скучно, вот когда тебе отвечают это весело
    Ну реально ж написано.
    От этого ж ещё смешнее.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 01.02.2020 17:01
    0
    Trasher311987, 01.02.2020 17:00
    Вы реально не учили буквы?)))
    Для вас спорт.юа пишет же
    читать это скучно, вот когда тебе отвечают это весело
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 01.02.2020 17:00
    0
    Trasher311987, 01.02.2020 16:59
    Я вижу как готовятся аж 4 игры. Персиковые сборы.
    Жаль не увидим как готовится динама к еврокубкам.
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 01.02.2020 17:00
    0
    Kevko, 01.02.2020 16:46
    Цитаишвили - вне основного состава?
    Вы реально не учили буквы?)))
    Для вас спорт.юа пишет же
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 01.02.2020 16:59
    0
    zvalenok03, 01.02.2020 16:38
    Так шахта готовится играть с какой-то бенфикой и бороться за какой-то кубок ле. По мнению динамофила.
    А великая динама готовиться сразиться за крутое второе место средненького чемпионата и стать в нашем украинском болоте первой среди вторых.
    Я вижу как готовятся аж 4 игры. Персиковые сборы.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 01.02.2020 16:56
    0
    а ну да, у него там тоже проблемы что не сможет играть этот сезон.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 01.02.2020 16:55
    0
    ihor7003, 01.02.2020 16:52
    Каргбо и здорового нет смысла сейчас брать и наигрывать!!!!!!
    с головой дружишь?
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 01.02.2020 16:52
    0
    Каргбо и здорового нет смысла сейчас брать и наигрывать!!!!!!
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 01.02.2020 16:51
    0
    Kevko, 01.02.2020 16:46
    Цитаишвили - вне основного состава?
    Дуэлунд интереснее выглядит
    Ссылка
    Kevko
      Kevko, 01.02.2020 16:46
    0
    Цитаишвили - вне основного состава?
    Ссылка
    Martin Cristofer
      Martin Cristofer, 01.02.2020 16:43
    0
    Два форварда??? Мда
    Ссылка
    rugby1970
      rugby1970, 01.02.2020 16:39
    0
    "Тренер" возьмет 23 "игрока" Анекдот...
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 01.02.2020 16:38
    0
    Trasher311987, 01.02.2020 16:32
    Сравните плаксы 6 соперников для подготовки к чемпионату. А у вас 4 к Бенфике.
    Или вы уже сдались?
    Так шахта готовится играть с какой-то бенфикой и бороться за какой-то кубок ле. По мнению динамофила.
    А великая динама готовиться сразиться за крутое второе место средненького чемпионата и стать в нашем украинском болоте первой среди вторых.
    Ссылка
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