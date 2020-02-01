На второй сбор Динамо Михайличенко возьмет 23 игрока

По информации dynamo.kiev.ua, на второй сбор в Турции, который начнется в воскресенье, тренер «Динамо» Алексей Михайличенко возьмет 23 игрока.
В списке не окажется ряда игроков, которые были на первом сборе, однако сейчас отправились в состав «Динамо» U-19. Это Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко, Илья Забарный и Георгий Цитаишвили.
Не будет в списке и травмированного Ибрагима Каргбо.
Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Владислав Кучерук.
Защитники: Денис Попов, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Йосип Пиварич, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Александр Сирота.
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Абдул Кадири, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Миккель Дуэлунд.
Нападающие: Фран Соль, Назарий Русин.
На сборе киевляне проведут 6 контрольных матчей. Сбор завершится 16-го февраля.
Источник — Динамо Киев от Шурика
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От этого ж ещё смешнее.
Для вас спорт.юа пишет же
Для вас спорт.юа пишет же
А великая динама готовиться сразиться за крутое второе место средненького чемпионата и стать в нашем украинском болоте первой среди вторых.
Или вы уже сдались?
А великая динама готовиться сразиться за крутое второе место средненького чемпионата и стать в нашем украинском болоте первой среди вторых.
Или вы уже сдались?
Там же написано Каргбо травмирован.
А Бенито ждёт разрешение для работы в Украине.
Там же написано Каргбо травмирован.
А Бенито ждёт разрешение для работы в Украине.
От этого ж ещё смешнее.
Для вас спорт.юа пишет же
Для вас спорт.юа пишет же
А великая динама готовиться сразиться за крутое второе место средненького чемпионата и стать в нашем украинском болоте первой среди вторых.
Или вы уже сдались?
А великая динама готовиться сразиться за крутое второе место средненького чемпионата и стать в нашем украинском болоте первой среди вторых.
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