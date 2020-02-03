Алькарас возглавил Альбасете

У Романа Зозули новый тренер

  • 03.02.2020 20:37
  • 1032 просмотра
  • 3 комментария
Алькарас возглавил Альбасете
© ФК Альбасете. Лукас Алькарас

53-летний испанский специалист Лукас Алькарас стал новым главным тренером «Альбасете».

Контракт со специалистом рассчитан до завершения сезона 2019/2020.

Ранее Алькарас работал в «Гранаде», «Альмерии», «Дос-Эрманосе», «Рекреативо», «Расинге», «Хересе», «Мурсии», «Кордове», «Альмерии», «Арисе», «Леванте», «Эльче», сборной Алжира и «Сарагосе».

После 26-ти сыгранных туров «Альбасете» занимает 19-е место в Сегунде.

В составе «Альбасете» выступает 30-летний украинский футболист Роман Зозуля.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Альбасете

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    DKTheBest2
    DKTheBest2, 03.02.2020 21:55
    0
    53 года. Поменял 14 команд. Альбасете - пятнадцатая. Да я бы на такого тренера даже внимание не обратил.
    Ссылка
    khatskevich_bog
      khatskevich_bog, 03.02.2020 21:25
    -1
    Тебе зато Цей пост зранку чекає звільнення, я тебе впізнав
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 03.02.2020 21:03
    -2
    Выкинет Зозулю с основы как паршиве котеня!!!!!!!!!
    Ссылка
    DKTheBest2
    DKTheBest2, 03.02.2020 21:55
    0
    53 года. Поменял 14 команд. Альбасете - пятнадцатая. Да я бы на такого тренера даже внимание не обратил.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности