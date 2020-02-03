Алькарас возглавил Альбасете

53-летний испанский специалист Лукас Алькарас стал новым главным тренером «Альбасете».
Контракт со специалистом рассчитан до завершения сезона 2019/2020.
Ранее Алькарас работал в «Гранаде», «Альмерии», «Дос-Эрманосе», «Рекреативо», «Расинге», «Хересе», «Мурсии», «Кордове», «Альмерии», «Арисе», «Леванте», «Эльче», сборной Алжира и «Сарагосе».
После 26-ти сыгранных туров «Альбасете» занимает 19-е место в Сегунде.
В составе «Альбасете» выступает 30-летний украинский футболист Роман Зозуля.
Источник — ФК Альбасете
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