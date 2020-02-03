Александр ПОВОРОЗНЮК: «Рафаилов – старый, больной человек»

Президент «Ингульца» раскритиковал генерального директора «Зари»

  • 03.02.2020 20:39
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Александр ПОВОРОЗНЮК: «Рафаилов – старый, больной человек»
© ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Владелец «Ингульца» Александр Поворознюк недоволен тем, что генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов оправдывал вылет своей команды из Кубка Украины от «Ингульца» плохим состоянием поля на домашнем стадионе команды из Петрово:

«Он просто не умеет достойно проигрывать. Больной, старый человек, я на него совсем не обижаюсь. Если бы человек подошел, пожал руку, сказал, что мы были действительно сильнее. А он ищет причину то в газоне, то еще в чем-то. 

Все команды УПЛ и Первой лиги приезжают к нам, играют. У «Ингульца» лучший газон в Первой лиге, 3-4-й по меркам УПЛ в плане качества. А для Рафаилова что-то не так с газоном. Это бред.

Я горжусь, что мы команда из села. Мне нравится, они все нас недооценивают. Приехали «Карпаты». Мы их хлопнули второй раз – добрый день. «Металлист-1925», «Мариуполь» – чисто недооценка».

Ранее Поворознюк заявил, что игроки «Ингульца» получат 10 млн гривен премиальных в случае выхода в УПЛ.

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Источник — Бомбардир

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