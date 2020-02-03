Александр ПОВОРОЗНЮК: «Игроки Ингульца заберут 10 млн, если выйдут в УПЛ»

Президент клуба считает, что нужно пользоваться шансом сейчас

  • 03.02.2020 12:33
  • 1490 просмотров
  • 3 комментария
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Игроки Ингульца заберут 10 млн, если выйдут в УПЛ»
© ingulec.com

Несмотря на большую конкуренцию в Первой лиге, президент «Ингульца» Александр Поворознюк считает, что в этом сезоне у его команды есть все шансы выйти в УПЛ.

«Как ждать, кого ждать? Сейчас у нас уникальная возможность выйти в УПЛ, и терять ее нельзя. Хотя, конечно, хочется выиграть и Кубок Украины. Но у тренера Сергея Лавриненко состав сумасшедший, реально головная боль, кого ставить в состав. Осталось заставить футболистов играть. Уже были моменты, когда игроки получали зарплаты и не стремились что-то доказывать».

«Наших людей нужно финансово держать. Я им сказал - выйдете в УПЛ, то заберете 10 миллионов. Вон они - в конце тоннеля. Не выйдете в УПЛ, то не получите. Они все прекрасно понимают», - сказал Поворознюк.

Сейчас команда занимает 4-е место в двух очках от лидера.

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Источник — Бомбардир

(7 голосов)

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Комментарии
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 03.02.2020 12:57
    +1
    hakkinen, 03.02.2020 12:43
    А бегать, так и будете на своём выгоне?
    Там же вроде новый стадион строится уже неизвестно сколько времени
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 03.02.2020 12:55
    +1
    10 млн чего?
    Ссылка
    hakkinen
      hakkinen, 03.02.2020 12:43
    +2
    А бегать, так и будете на своём выгоне?
    Ссылка
    hakkinen
      hakkinen, 03.02.2020 12:43
    +2
    А бегать, так и будете на своём выгоне?
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 03.02.2020 12:57
    +1
    hakkinen, 03.02.2020 12:43
    А бегать, так и будете на своём выгоне?
    Там же вроде новый стадион строится уже неизвестно сколько времени
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 03.02.2020 12:55
    +1
    10 млн чего?
    Ссылка
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