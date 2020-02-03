Александр ПОВОРОЗНЮК: «Игроки Ингульца заберут 10 млн, если выйдут в УПЛ»

Несмотря на большую конкуренцию в Первой лиге, президент «Ингульца» Александр Поворознюк считает, что в этом сезоне у его команды есть все шансы выйти в УПЛ.

«Как ждать, кого ждать? Сейчас у нас уникальная возможность выйти в УПЛ, и терять ее нельзя. Хотя, конечно, хочется выиграть и Кубок Украины. Но у тренера Сергея Лавриненко состав сумасшедший, реально головная боль, кого ставить в состав. Осталось заставить футболистов играть. Уже были моменты, когда игроки получали зарплаты и не стремились что-то доказывать».

«Наших людей нужно финансово держать. Я им сказал - выйдете в УПЛ, то заберете 10 миллионов. Вон они - в конце тоннеля. Не выйдете в УПЛ, то не получите. Они все прекрасно понимают», - сказал Поворознюк.

Сейчас команда занимает 4-е место в двух очках от лидера.