Атлетико и Рома нацелились на Лингарда

27-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может продолжить карьеру в «Атлетико» или «Роме».

Футболист хотел бы остаться в английском клубе, но не исключает возможности своего ухода.

В текущем сезоне Лингард провел за «Манчестер Юнайтед» 32 матча во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €32 миллиона.