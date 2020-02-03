Атлетико и Рома нацелились на Лингарда

27-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может продолжить карьеру в «Атлетико» или «Роме».
Футболист хотел бы остаться в английском клубе, но не исключает возможности своего ухода.
В текущем сезоне Лингард провел за «Манчестер Юнайтед» 32 матча во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €32 миллиона.
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Источник — ESPN
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