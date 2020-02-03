Алексей ШЕВЧЕНКО: «Еще неделя, и можно будет говорить об оптимальной форме»

Голкипер донецкого «Шахтера» Алексей Шевченко рассказал о том, как проходит подготовка ко второй части сезона.

«Сборы проходят под хорошей нагрузкой, все тренировки интересные, но очень интенсивные, поэтому работаем на фоне усталости. Два выходных помогли немного разгрузиться не столько физически, сколько морально: повидались с семьями, отдохнули. Теперь можно продолжать с новой энергией.

Впереди четыре контрольных матча – это самая главная тренировка для любого футболиста, ведь через игры проще набирать кондиции. Думаю, еще неделя, и можно будет говорить об оптимальной форме, а на пик хочется выйти к противостоянию с «Бенфикой», - сказал Шевченко.

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