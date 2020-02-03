Алексей ШЕВЧЕНКО: «Еще неделя, и можно будет говорить об оптимальной форме»

Вратарь «Шахтера» – о работе на тренировочных сборах в Турции

  • 03.02.2020 16:35
  • 705 просмотров
  • 1 комментарий
Алексей ШЕВЧЕНКО: «Еще неделя, и можно будет говорить об оптимальной форме»
© ФК Шахтер Донецк. Алексей Шевченко

Голкипер донецкого «Шахтера» Алексей Шевченко рассказал о том, как проходит подготовка ко второй части сезона.

«Сборы проходят под хорошей нагрузкой, все тренировки интересные, но очень интенсивные, поэтому работаем на фоне усталости. Два выходных помогли немного разгрузиться не столько физически, сколько морально: повидались с семьями, отдохнули. Теперь можно продолжать с новой энергией.

Впереди четыре контрольных матча – это самая главная тренировка для любого футболиста, ведь через игры проще набирать кондиции. Думаю, еще неделя, и можно будет говорить об оптимальной форме, а на пик хочется выйти к противостоянию с «Бенфикой», - сказал Шевченко.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 03.02.2020 16:50
    0
    смотрю 15-16 год, играл в Грузии, это что так сильно анус сжался от событий на украине.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 03.02.2020 16:50
    0
    смотрю 15-16 год, играл в Грузии, это что так сильно анус сжался от событий на украине.
    Ссылка
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