ЛУКЬЯНЧУК: «Главное, чтобы мы в чемпионате начали выигрывать, а не здесь»

23-летний защитник донецкого «Олимпика» Павел Лукьянчук прокомментировал результаты контрольных матчей на первом сборе в Турции. Напомним, команда Висенте Гомеса одержала пять побед в пяти спаррингах.
«Понятное дело, очень хочется всегда выигрывать. Но главное, конечно, чтобы мы в чемпионате начали выигрывать, а не здесь. Висенте Гомес не обращает внимания на эти результаты, он больше смотрит на нашу игру.
Такие результаты - это хорошо. Потом, если мы будем так же продолжать играть, то у нас не будет проблем», - сказал Лукьянчук.
С первого февраля «Олимпик» начал готовиться к возобновлению сезона на втором сборе в Турции. Следующий контрольный матч донецкий клуб проведет 4 февраля против болгарского «Локомотива» из Пловдива.
Зимние сборы клубов УПЛ-2020: расписание и результаты контрольных матчей
Источник — Футбол 1/Футбол 2
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