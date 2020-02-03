ЛУКЬЯНЧУК: «Главное, чтобы мы в чемпионате начали выигрывать, а не здесь»

23-летний защитник донецкого «Олимпика» Павел Лукьянчук прокомментировал результаты контрольных матчей на первом сборе в Турции. Напомним, команда Висенте Гомеса одержала пять побед в пяти спаррингах.

«Понятное дело, очень хочется всегда выигрывать. Но главное, конечно, чтобы мы в чемпионате начали выигрывать, а не здесь. Висенте Гомес не обращает внимания на эти результаты, он больше смотрит на нашу игру.

Такие результаты - это хорошо. Потом, если мы будем так же продолжать играть, то у нас не будет проблем», - сказал Лукьянчук.

С первого февраля «Олимпик» начал готовиться к возобновлению сезона на втором сборе в Турции. Следующий контрольный матч донецкий клуб проведет 4 февраля против болгарского «Локомотива» из Пловдива.

Зимние сборы клубов УПЛ-2020: расписание и результаты контрольных матчей