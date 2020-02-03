ЛУКЬЯНЧУК: «Главное, чтобы мы в чемпионате начали выигрывать, а не здесь»

Защитник «Олимпика» – о пяти победах на первом сборе в Турции

  • 03.02.2020 15:36
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ЛУКЬЯНЧУК: «Главное, чтобы мы в чемпионате начали выигрывать, а не здесь»
© ФК Олимпик Донецк. Павел Лукьянчук

23-летний защитник донецкого «Олимпика» Павел Лукьянчук прокомментировал результаты контрольных матчей на первом сборе в Турции. Напомним, команда Висенте Гомеса одержала пять побед в пяти спаррингах.

«Понятное дело, очень хочется всегда выигрывать. Но главное, конечно, чтобы мы в чемпионате начали выигрывать, а не здесь. Висенте Гомес не обращает внимания на эти результаты, он больше смотрит на нашу игру.

Такие результаты - это хорошо. Потом, если мы будем так же продолжать играть, то у нас не будет проблем», - сказал Лукьянчук.

С первого февраля «Олимпик» начал готовиться к возобновлению сезона на втором сборе в Турции. Следующий контрольный матч донецкий клуб проведет 4 февраля против болгарского «Локомотива» из Пловдива.

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Источник — Футбол 1/Футбол 2

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