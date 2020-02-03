Виллиан намерен остаться в Челси

31-летний вингер лондонского «Челси» и национальной сборной Бразилии Виллиан не намерен менять клубную прописку.

По информации источника, бразильцу и его семье комфортно в Англии, поэтому он предпочитает продлить контракт с «Челси».

Ранее сообщалось, что Виллиан летом может уйти в «Барселону» свободным агентом.

Виллиан защищает цвета «Челси» с лета 2013 года после перехода из «Анжи». С лета 2007-го по зиму 2013-го он выступал за донецкий «Шахтер».

Отметим, что в этом сезоне вингер провел за «синих» 31 матч во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач.