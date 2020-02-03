Овьедо – Альбасете – 3:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча испанской Сегунды

  • 03.02.2020 13:33
  • 1710 просмотров
  • 1 комментарий
Овьедо – Альбасете – 3:1. Видео голов и обзор матча
© ФК Овьедо

В матче 26-го тура испанской Сегунды «Овьедо» с украинским голкипером Андреем Луниным обыграл «Альбасете» (3:1) с экс-форвардом сборной Украины Романом Зозулей. Лунин отбил пенальти, который заработал Зозуля, о соперник успел на добивание.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 03.02.2020 14:12
    0
    Акунья должен был пробивать в ближний угол и забивать, но это уровень сегунды.
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    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 03.02.2020 14:12
    0
    Акунья должен был пробивать в ближний угол и забивать, но это уровень сегунды.
    Ссылка
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