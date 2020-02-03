Овьедо – Альбасете – 3:1. Видео голов и обзор матча

В матче 26-го тура испанской Сегунды «Овьедо» с украинским голкипером Андреем Луниным обыграл «Альбасете» (3:1) с экс-форвардом сборной Украины Романом Зозулей. Лунин отбил пенальти, который заработал Зозуля, о соперник успел на добивание.
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Источник — Sport.ua
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