ГВАРДИОЛА: Ливерпуль неудержим. Ман Сити борется за место в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» после поражения от «Тоттенхэма» отстает от «Ливерпуля» на 22 очка в АПЛ, а наставник Хосеп Гвардиола не верит в чемпионский титул.

«Ливерпуль уже очень далеко и просто неудержим. У них много очков, а мы регулярно теряем пункты в таких матчах, как против «Тоттенхэма».

«Нашей целью является успешная борьба за место в зоне Лиги чемпионов и победа в оставшихся турнирах», - заявил Гвардиола.

Матч против «Тоттенхэма» отметился удалением украинца Александра Зинченко.