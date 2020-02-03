ГВАРДИОЛА: Ливерпуль неудержим. Ман Сити борется за место в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» после поражения от «Тоттенхэма» отстает от «Ливерпуля» на 22 очка в АПЛ, а наставник Хосеп Гвардиола не верит в чемпионский титул.
«Ливерпуль уже очень далеко и просто неудержим. У них много очков, а мы регулярно теряем пункты в таких матчах, как против «Тоттенхэма».
«Нашей целью является успешная борьба за место в зоне Лиги чемпионов и победа в оставшихся турнирах», - заявил Гвардиола.
Матч против «Тоттенхэма» отметился удалением украинца Александра Зинченко.
Источник — Manchester Evening News
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