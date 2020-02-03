Антонио КОНТЕ: «Лукаку может и должен все делать намного лучше»

Наставник миланского «Интера» Антонио Конте прокомментировал победу над «Удинезе» (2:0) в выездном матче 22-го тура итальянской Серии А.

«Лукаку является очень качественным игроком, но в этот раз он выступил не на максимуме своих возможностей. Ромелу может и должен все делать намного лучше. Он сделал дубль, но он может прибавить и в других аспектах игры.

Он отлично освоился в «Интере». Очень рад, что получилось подтолкнуть его на переход в наш клуб» - сказал Конте.