ВИДЕО. У Мбаппе снова конфликт с Тухелем. ПСЖ пытается их помирить

Игрок недоволен очередной ранней заменой

  • 03.02.2020 11:32
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ВИДЕО. У Мбаппе снова конфликт с Тухелем. ПСЖ пытается их помирить
© AFP

ПСЖ в матче Лиги 1 без проблем разобрался с Монепелье 5:0, однако у парижан все равно возникли проблемы - случился очередной конфликт тренера Томаса Тухеля и звездного форварда Килиана Мбаппе.

Тренер заменил игрока на 69-й минуте, и оба начали выяснять отношения прямо около поля. На послематчевой пресс-конференции наставник не скрывал, что конфликт существует.

«Я тренирую эту команду. Я - тренер, а не Мбаппе, и мне принимать решения», - заявил Тухель.

Сообщается, что в воскресенье вечером Мбаппе, Тухель и руководство клуба обсудили ситуацию. Менеджмент пытается примирить наставника и футболиста.

Это уже не первый раз, когда Килиана меняют в середине второго тайма и игрок высказывает недовольство.

Любопытно, что сам Мбаппе ранее не скрывал, что летом может сменить команду, а клуб пока безуспешно пытается продлить контракт.

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Источник — Marca

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