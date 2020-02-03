Грэм СУНЕСС: «Зинченко поступил наивно и глупо. Бежал 50 метров для спора»

Экс-тренер «Ливерпуля», а сейчас эксперт на ТВ Грэм Сунесс негативно оценил выступление украинца Александра Зинченко, который получил красную карточку в матче против «Тоттенхэма».

Игрок «Манчестер Сити» получил две желтые, в том числе первую за споры с арбитром.

«При первой желтой Зинченко пробежал 50 метров, чтобы поучаствовать в споре, который его совсем не касался. Это было наивно и глупо с его стороны».

«Зачем в это встревать? Ты защитник, тебя это не касается. Это недопустимо. Что касается второй желтой, то сам по себе фол был адекватным, если бы у него уже не было желтой», - считает Сунесс.

«Манчестер Сити» отстает от лидера «Ливерпуля» на 22 очка.