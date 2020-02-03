Грэм СУНЕСС: «Зинченко поступил наивно и глупо. Бежал 50 метров для спора»

Эксперт негативно оценил действия украинца

  • 03.02.2020 10:11
  • 5027 просмотров
  • 3 комментария
Грэм СУНЕСС: «Зинченко поступил наивно и глупо. Бежал 50 метров для спора»
© Skysports.com

Экс-тренер «Ливерпуля», а сейчас эксперт на ТВ Грэм Сунесс негативно оценил выступление украинца Александра Зинченко, который получил красную карточку в матче против «Тоттенхэма».

Игрок «Манчестер Сити» получил две желтые, в том числе первую за споры с арбитром.

«При первой желтой Зинченко пробежал 50 метров, чтобы поучаствовать в споре, который его совсем не касался. Это было наивно и глупо с его стороны».

«Зачем в это встревать? Ты защитник, тебя это не касается. Это недопустимо. Что касается второй желтой, то сам по себе фол был адекватным, если бы у него уже не было желтой», - считает Сунесс.

«Манчестер Сити» отстает от лидера «Ливерпуля» на 22 очка.

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Источник — Manchester Evening News

(18 голосов)

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Комментарии
    Муґунот Уух
      Муґунот Уух, 03.02.2020 10:53
    +2
    за судьей бегать - то не за Владой
    Ссылка
    umnuy
      umnuy, 03.02.2020 10:32
    +1
    Будет урок,он сделает выводы.
    Там ещё за фол на Лукасе спокойно жёлтую можно давать было а если бы не подпрыгнул Моура Лукас была бы и красная прямая.
    Ссылка
    REALIST
      REALIST, 03.02.2020 10:22
    +3
    Природа наділила неабияким талантом, а от логіку мислення ще потрібно тренувати... Хоча, на фоні ровесників, які гниють в Орендуполі чи ШД-3 - назвати Зінченка дурнем теж неправильно!
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 03.02.2020 10:22
    +3
    Природа наділила неабияким талантом, а от логіку мислення ще потрібно тренувати... Хоча, на фоні ровесників, які гниють в Орендуполі чи ШД-3 - назвати Зінченка дурнем теж неправильно!
    Ссылка
    Муґунот Уух
      Муґунот Уух, 03.02.2020 10:53
    +2
    за судьей бегать - то не за Владой
    Ссылка
    umnuy
      umnuy, 03.02.2020 10:32
    +1
    Будет урок,он сделает выводы.
    Там ещё за фол на Лукасе спокойно жёлтую можно давать было а если бы не подпрыгнул Моура Лукас была бы и красная прямая.
    Ссылка
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