Римский «Лацио» разгромил СПАЛ в матче 22-го тура итальянской Серии А. Игра закончилась со счетом 5:1.
Лучшие моменты матча Лацио - СПАЛ
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Симоне Миссироли (СПАЛ).
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Бобби Адеканье (Лацио).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Фелипе Кайседо (Лацио).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Лацио).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Фелипе Кайседо (Лацио).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Хоакин Корреа (Лацио).
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Источник — Sport.ua
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