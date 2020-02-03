Фати стал самым молодым автором дубля в чемпионате Испании

17-летний вингер «Барселоны» переписал еще один рекорд

  • 03.02.2020 04:06
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Фати стал самым молодым автором дубля в чемпионате Испании
© Twitter. Ансу Фати

Вингер каталонской «Барселоны» Ансу Фати, забивший два мяча в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Леванте» (2:1), стал самым молодым автором дубля в истории испанского первенства. 

На момент игры Фати было 17 лет и 94 дня. Ранее самым юным автором дубля был полузащитник «Малаги» Хуанми Хименес, ныне играющий за «Бетис». Он забил два мяча в ворота «Реала Сосьедад» в 2010 году, в возрасте 17 лет и 115 дней.

Оба гола Фати забил с передач Лионеля Месси на 30-й и 31-й минуте, между ними прошло всего 100 секунд. В текущем розыгрыше чемпионата Испании Фати провел 13 матчей и забил четыре мяча.

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Источник — ФК Барселона

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