Фати стал самым молодым автором дубля в чемпионате Испании

Вингер каталонской «Барселоны» Ансу Фати, забивший два мяча в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Леванте» (2:1), стал самым молодым автором дубля в истории испанского первенства.

На момент игры Фати было 17 лет и 94 дня. Ранее самым юным автором дубля был полузащитник «Малаги» Хуанми Хименес, ныне играющий за «Бетис». Он забил два мяча в ворота «Реала Сосьедад» в 2010 году, в возрасте 17 лет и 115 дней.

Оба гола Фати забил с передач Лионеля Месси на 30-й и 31-й минуте, между ними прошло всего 100 секунд. В текущем розыгрыше чемпионата Испании Фати провел 13 матчей и забил четыре мяча.