Криштиану РОНАЛДУ: «Горжусь тем, что забил 50 голов за Ювентус»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал 50-й гол в составе туринского клуба.
«Приятно вернуться к победам. Я рад вновь забить на нашем стадионе! Горжусь тем, что забил 50 голов в футболке «Ювентуса»! - написал Роналду.
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