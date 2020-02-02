Зинченко выйдет в старте Ман Сити на матч против Тоттенхэма

23-летний игрок «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко выйдет в стартовом составе своего клуба на матч с «Тоттенхэмом» в рамках 25-го тура Премьер-лиги.

Поединок состоится сегодня, 2 февраля, начало в 18:30 по киевскому времени. Это второе подряд попадание украинца в стартовый состав команды Пепа Гвардиолы.

Отметим, что в этом сезоне Зинченко провел 15 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, отличился одним забитым мячом.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити».