Зинченко выйдет в старте Ман Сити на матч против Тоттенхэма

23-летний игрок «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко выйдет в стартовом составе своего клуба на матч с «Тоттенхэмом» в рамках 25-го тура Премьер-лиги.
Поединок состоится сегодня, 2 февраля, начало в 18:30 по киевскому времени. Это второе подряд попадание украинца в стартовый состав команды Пепа Гвардиолы.
Отметим, что в этом сезоне Зинченко провел 15 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, отличился одним забитым мячом.
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити».
Источник — Sport.ua
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