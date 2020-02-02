Зинченко выйдет в старте Ман Сити на матч против Тоттенхэма

Второе подряд появление украинца в старте команды Пепа Гвардиолы

  • 02.02.2020 18:19
  • 1007 просмотров
  • 3 комментария
Зинченко выйдет в старте Ман Сити на матч против Тоттенхэма
© ФК Манчестер Сити. Александр Зинченко

23-летний игрок «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко выйдет в стартовом составе своего клуба на матч с «Тоттенхэмом» в рамках 25-го тура Премьер-лиги.

Поединок состоится сегодня, 2 февраля, начало в 18:30 по киевскому времени. Это второе подряд попадание украинца в стартовый состав команды Пепа Гвардиолы.

Отметим, что в этом сезоне Зинченко провел 15 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, отличился одним забитым мячом.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити».

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    0933333333
    online
      0933333333, 02.02.2020 18:54
    0
    Так и некому, основной поломан
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 02.02.2020 18:25
    +1
    УАФ– М а ф і я!, 02.02.2020 18:23
    Привет всем хейтерам Зинченко, которые уже списали его со счетов
    Поддерживаю!
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
      УАФ– М а ф і я!, 02.02.2020 18:23
    +3
    Привет всем хейтерам Зинченко, которые уже списали его со счетов
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
      УАФ– М а ф і я!, 02.02.2020 18:23
    +3
    Привет всем хейтерам Зинченко, которые уже списали его со счетов
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 02.02.2020 18:25
    +1
    УАФ– М а ф і я!, 02.02.2020 18:23
    Привет всем хейтерам Зинченко, которые уже списали его со счетов
    Поддерживаю!
    Ссылка
    0933333333
    online
      0933333333, 02.02.2020 18:54
    0
    Так и некому, основной поломан
    Ссылка
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