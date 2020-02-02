ФК Львов проявляет интерес к бразильскому форварду

Бразильский форвард Матеус Яковелли заинтересовал ФК «Львов». 21-летний центральный нападающий принадлежит португальскому «Эшторилу».

С марта прошлого года он на правах аренды выступал за бразильский «Операрио» из Серии Б.

Яковелли присоединился к «Эшторилу» в 2017 году, перейдя из структуры «Палмейраса». Также выступал за португальский «Реал» (третья лига) и вторую команду бразильской «Параны».

Ранее сообщалось, что Меликян недоволен усилением «Львова» в январе.