ФК Львов проявляет интерес к бразильскому форварду

21-летний Матеус Яковелли принадлежит португальскому «Эшторилу»

  • 02.02.2020 18:02
  • 778 просмотров
  • 3 комментария
ФК Львов проявляет интерес к бразильскому форварду
© tribunapr.com.br. Матеус Яковелли

Бразильский форвард Матеус Яковелли заинтересовал ФК «Львов». 21-летний центральный нападающий принадлежит португальскому «Эшторилу». 

С марта прошлого года он на правах аренды выступал за бразильский «Операрио» из Серии Б.

Яковелли присоединился к «Эшторилу» в 2017 году, перейдя из структуры «Палмейраса». Также выступал за португальский «Реал» (третья лига) и вторую команду бразильской «Параны».

Ранее сообщалось, что Меликян недоволен усилением «Львова» в январе.

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Источник — Sportarena

(1 голос)

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Комментарии
    Chester_787
      Chester_787, 02.02.2020 18:37
    0
    ща синяк вилізе і навалить що купили Роналдо на виріст, а по факту знову з пляжа купили , але це мега клюб фіКАЛьвів
    Ссылка
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 02.02.2020 18:24
    +1
    Сонячний хлопчик фасссс....
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 02.02.2020 18:15
    +1
    не надо его покупать, он слишком жизнерадостный
    Ссылка
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 02.02.2020 18:24
    +1
    Сонячний хлопчик фасссс....
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 02.02.2020 18:15
    +1
    не надо его покупать, он слишком жизнерадостный
    Ссылка
    Chester_787
      Chester_787, 02.02.2020 18:37
    0
    ща синяк вилізе і навалить що купили Роналдо на виріст, а по факту знову з пляжа купили , але це мега клюб фіКАЛьвів
    Ссылка
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