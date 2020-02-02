ВИДЕО. Как Джокович восьмой раз Australian Open выигрывал

Серб Новак Джокович стал победителем Открытого чемпионата Австралии по теннису в одиночном разряде.
В финале сербский теннисист обыграл Доминика Тима из Австрии.
Новак Джокович – Доминик Тим. Лучшие моменты матча
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.