Киевское «Динамо» прибыло на второй сбор в Турцию, чтобы продолжить плановую подготовку к весенней части сезона. Вместе с первым составом в Турцию отправилась молодежная команда «бело-синих».

Предлагаем ознакомиться с игроками, которые будут в распоряжении Алексея Михайличенко.

Вратари: Георгий Бущан, Владислав Кучерук, Денис Бойко

Защитники: Денис Попов, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Йосип Пиварич, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Александр Сирота.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Мохаммед Кадири, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Миккель Дуэлунд.

Нападающие: Фран Соль, Назарий Русин.

Также вместе с командой на сбор прилетел защитник Никита Бурда, который продолжает восстанавливаться после травмы. Никита будет заниматься отдельно вместе с тренером-реабилитологом.

Второй сбор в Турции продлится до 16 февраля. На этот период динамовцы запланировали проведение шести контрольных матчей.

Напомним, следующий контрольный матч «Динамо» проведет 5 февраля против словенской «Олимпии».

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