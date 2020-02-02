Малиновский вновь в запасе на матч Аталанты в Серии A

Сегодня в 16:00 «Аталанта» сыграет матч 22-го тура Серии А против «Дженоа».

Украинский хавбек Руслан Малиновский остался в запасе команды Джанпьеро Гасперини.

«Аталанта»: Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, Хатебор, де Роон, Фройлер, Госенс, Гомес, Иличич, Сапата.

Отметим, что это уже пятый матч подряд, в котором Малиновский не выходит в старте.

В этом сезоне Руслан сыграл 25 матчей за «Аталанту», забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.