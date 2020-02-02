Малиновский вновь в запасе на матч Аталанты в Серии A

Украинец начнет матч против «Дженоа» на скамейке запасных

  • 02.02.2020 15:13
  • 888 просмотров
  • 1 комментарий
Малиновский вновь в запасе на матч Аталанты в Серии A
© atalanta.it. Руслан Малиновский

Сегодня в 16:00 «Аталанта» сыграет матч 22-го тура Серии А против «Дженоа».

Украинский хавбек Руслан Малиновский остался в запасе команды Джанпьеро Гасперини.

«Аталанта»: Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, Хатебор, де Роон, Фройлер, Госенс, Гомес, Иличич, Сапата.

Отметим, что это уже пятый матч подряд, в котором Малиновский не выходит в старте.

В этом сезоне Руслан сыграл 25 матчей за «Аталанту», забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    mustapha
    online
      mustapha, 02.02.2020 15:46
    +2
    Складається враження,що наших кращих футболістів купують іноземні клуби тільки для того.щоб посадити їх на лавку запасних,для подальшої втрати кваліфікації.
    Ссылка
    mustapha
    online
      mustapha, 02.02.2020 15:46
    +2
    Складається враження,що наших кращих футболістів купують іноземні клуби тільки для того.щоб посадити їх на лавку запасних,для подальшої втрати кваліфікації.
    Ссылка
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