Малиновский вновь в запасе на матч Аталанты в Серии A

Сегодня в 16:00 «Аталанта» сыграет матч 22-го тура Серии А против «Дженоа».
Украинский хавбек Руслан Малиновский остался в запасе команды Джанпьеро Гасперини.
«Аталанта»: Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, Хатебор, де Роон, Фройлер, Госенс, Гомес, Иличич, Сапата.
Отметим, что это уже пятый матч подряд, в котором Малиновский не выходит в старте.
В этом сезоне Руслан сыграл 25 матчей за «Аталанту», забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.
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Источник — Sport.ua
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