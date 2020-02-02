Анхель ДИ МАРІЯ: «Хорошо, что Кавани остался. Но ему нужно игровое время»

Защитник ПСЖ доволен, что его партнер не перешел в «Атлетико»

  • 02.02.2020 14:47
  • 386 просмотров
  • 1 комментарий
Анхель ДИ МАРІЯ: «Хорошо, что Кавани остался. Но ему нужно игровое время»
© Bleacher Report

Игрок ПСЖ Анхель Ди Мария высказался о сорвавшемся трансфере форварда команды Эдинсон Кавани в «Атлетико».

«Кавани? Хорошо, что он остался. Он был на 100% предан команде с начала сезона, потом стали появляться разные слухи, но он все еще с нами. Главное, чтобы сейчас Эдинсон начал получать игровую практику, для него это очень важно», - сказал Ди Мария.

Ранее о подробностях трансфера рассказал президент «Атлетико». 

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Источник — Goal.com

(2 голоса)

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Комментарии
    tima fialko
      tima fialko, 02.02.2020 14:59
    0
    Хіба Ді Марія не півзахистник?
    Ссылка
    tima fialko
      tima fialko, 02.02.2020 14:59
    0
    Хіба Ді Марія не півзахистник?
    Ссылка
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