Анхель ДИ МАРІЯ: «Хорошо, что Кавани остался. Но ему нужно игровое время»

Игрок ПСЖ Анхель Ди Мария высказался о сорвавшемся трансфере форварда команды Эдинсон Кавани в «Атлетико».

«Кавани? Хорошо, что он остался. Он был на 100% предан команде с начала сезона, потом стали появляться разные слухи, но он все еще с нами. Главное, чтобы сейчас Эдинсон начал получать игровую практику, для него это очень важно», - сказал Ди Мария.

Ранее о подробностях трансфера рассказал президент «Атлетико».