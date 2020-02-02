Анхель ДИ МАРІЯ: «Хорошо, что Кавани остался. Но ему нужно игровое время»

Игрок ПСЖ Анхель Ди Мария высказался о сорвавшемся трансфере форварда команды Эдинсон Кавани в «Атлетико».
«Кавани? Хорошо, что он остался. Он был на 100% предан команде с начала сезона, потом стали появляться разные слухи, но он все еще с нами. Главное, чтобы сейчас Эдинсон начал получать игровую практику, для него это очень важно», - сказал Ди Мария.
Ранее о подробностях трансфера рассказал президент «Атлетико».
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Источник — Goal.com
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