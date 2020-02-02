Эрик ТЕН ХАГ: «Гвардиола умеет сочетать достижения с отличным стилем игры»

Наставник амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг поделился мнением о главном тренере английского «Манчестер Сити» Пепе Гвардиоле.
«Гвардиола хочет побеждать, но хочет делать это красиво, показывать привлекательный футбол. Он вносил и продолжает вносить инновации в футбол. Пеп умеет сочетать достижения с отличным стилем игры», - сказал Тен Хаг.
Ранее сообщалось, ПСЖ намерен пригласить Гвардиолу.
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Источник — Mundo Deportivo
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