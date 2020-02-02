Заря отправилась на второй сбор в Турцию

Виктор Скрипник взял с собой 26 игроков

  • 02.02.2020 14:37
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Заря отправилась на второй сбор в Турцию
© ФК Заря

Сегодня «Заря» вылетела на второй зимний сбор в Турцию. Он будет продолжаться до 15 февраля.

На втором сборе «Заря» проведет три спарринга: против «Ордабасы» (6 февраля), «Железничара» (10 февраля), «Торпедо-БелАЗ» (14 февраля).

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник взял на второй сбор такой состав:

Голкиперы: Заури Махарадзе, Никола Василь, Даниил Хмеловский;

Защитники: Виталий Вернидуб, Евгений Чеберко, Джоель Абу Ханна, Лазио, Александр Тымчик, Богдан Михайличенко, Никита Каменюка, Дмитрий Поддубный;

Полузащитники: Дмитрий Иванисеня, Андрейс Цыганикс, Ловро Цвек, Игорь Чайковский, Владлен Юрченко,  Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Богдан Леднев, Артем Мильченко;

Нападающие: Владислав Кабаев, Максим Лунев, Артем Громов, Даниил Алефиренко, Владимир Билоцерковец, Михайло Перович. 

Первый сбор «Зари» завершился 30 января.

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Источник — ФК Заря

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