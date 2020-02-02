ПЕНТЕК: «Мой трансфер? У Милана привычка менять форвардов каждый год»

Нападающий Кшиштоф Пёнтек высказался о своем переходе из «Милана» в «Герту».

«Мой трансфер? Это часто случается в «Милане». Они меняют центральных нападающих каждый год, так что это, наверное, уже привычка», - сказал Пентек.

В этом сезоне Пентек забил 4 мяча за «Милан» в 18-ти встречах.