ПЕНТЕК: «Мой трансфер? У Милана привычка менять форвардов каждый год»

Польский форвард сменил «Милан» на «Герту»

  • 02.02.2020 14:09
  • 334 просмотра
  • 1 комментарий
ПЕНТЕК: «Мой трансфер? У Милана привычка менять форвардов каждый год»
© Hindustan Times. Кшиштоф Пентек

Нападающий Кшиштоф Пёнтек высказался о своем переходе из «Милана» в «Герту». 

«Мой трансфер? Это часто случается в «Милане». Они меняют центральных нападающих каждый год, так что это, наверное, уже привычка», - сказал Пентек.

В этом сезоне Пентек забил 4 мяча за «Милан» в 18-ти встречах.

 

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Источник — Football-Italia

(2 голоса)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 02.02.2020 14:23
    0
    4 мяча за 18 матчей, забивач, это милан тебя не оценил по достоинству.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 02.02.2020 14:23
    0
    4 мяча за 18 матчей, забивач, это милан тебя не оценил по достоинству.
    Ссылка
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