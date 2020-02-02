Жозе МОУРИНЬО: «Эриксен сразу мне сказал, что не останется в Тоттенхэме»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал переход Кристиана Эриксена в «Интер».

«Как только я возглавил «Тоттенхэм», Эриксен сказал мне, что в команде он не собирается оставаться. Футболист сказал, что решения он своего не изменит. С того момента я строил команду уже без него. Именно поэтому я не так активно его использовал.

Он отлично вел себя в раздевалке: вел себя позитивно и уважительно по отношению к другим», - сказал Моуринью.

Напомним, что Эриксен перешел в «Интер» в конце января. Миланский клуб заплатил за него 20 млн евро.

Эриксен играл за «Тоттенхэм» с 2013 года. За это время провел 305 матчей, забил 69 голов и сделал 89 ассистов.