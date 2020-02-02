Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не собирался здороваться с Бойко»

Форвард «Динамо» Брест Артем Милевский прокомментировал недавний инцидент, когда вратарь киевского «Динамо» Денис Бойко избегал встречи с ним из-за давнего конфликта из-за карт:

«Бойко, наверное, подумал, что я буду с ним здороваться, поэтому убежал. Но я и сам не собирался с ним здороваться. Он сам знает, почему. Все знают эту историю. Убежал и убежал. Опять поступил как... Не очень. Я ему вдогонку так и сказал: «Я с тобой не собирался здороваться». Так что, мог бы сидеть на месте.

Для меня это замороженный конфликт. Кто-то, может, не считает это какой-то проблемой или каким-то плохим поступком, но для меня это неприемлемо. Когда ты живешь как в семье, имею в виду команду, некрасиво так поступать. Вообще так нельзя. Не прощается такое».