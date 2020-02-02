Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не собирался здороваться с Бойко»

Между игроками сохраняются враждебные отношения

  • 02.02.2020 11:03
  • 1680 просмотров
  • 2 комментария
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не собирался здороваться с Бойко»
© ФК Динамо-Брест. Артем Милевский

Форвард «Динамо» Брест Артем Милевский прокомментировал недавний инцидент, когда вратарь киевского «Динамо» Денис Бойко избегал встречи с ним из-за давнего конфликта из-за карт:

«Бойко, наверное, подумал, что я буду с ним здороваться, поэтому убежал. Но я и сам не собирался с ним здороваться. Он сам знает, почему. Все знают эту историю. Убежал и убежал. Опять поступил как... Не очень. Я ему вдогонку так и сказал: «Я с тобой не собирался здороваться». Так что, мог бы сидеть на месте.

Для меня это замороженный конфликт. Кто-то, может, не считает это какой-то проблемой или каким-то плохим поступком, но для меня это неприемлемо. Когда ты живешь как в семье, имею в виду команду, некрасиво так поступать. Вообще так нельзя. Не прощается такое».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ТРЕНДЕЦ

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    axylinam
      axylinam, 02.02.2020 11:13
    0
    В воротах Динамо стоит,знаменитый в узких кругах карточный шулер
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 02.02.2020 11:06
    +1
    нех...й с мудилами в карты шпилить
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 02.02.2020 11:06
    +1
    нех...й с мудилами в карты шпилить
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 02.02.2020 11:13
    0
    В воротах Динамо стоит,знаменитый в узких кругах карточный шулер
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности